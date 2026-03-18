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Belen Rodriguez, rompe il silenzio su Vittorio Brumotti: svelata la verità

Francesca Panico
Di Francesca Panico
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Belen e Gianmaria Antinolfi, Belen Rodriguez al naturale
Belen Rodriguez, Fonte Wikipedia.

Recentemente, Belen Rodriguez è stata beccata in dolce compagnia di Vittorio Brumotti. Secondo alcune voci, i due avrebbero iniziato a frequentarsi durante la settimana di Sanremo. Ma è vero? Sembrerebbe proprio di no.

La modella sudamericana ha lasciato intendere che tra lei ed il biker non è in atto alcun flirt. A rivelare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia. Secondo il giornalista, la notizia non sarebbe nient’altro che una fake news. Come prova di ciò, avrebbe la confessione fatta dalla showgirl ad una sua fonte attendibile.

Belen, dunque, non è impegnata con Vittorio; anzi, è felicemente single. Anche lo stesso Brumotti, dovrebbe avere il cuore libero; dopo la fine della lunga  relazione con Annachiara Zoppas. I due si sono lasciati dopo ben 7 anni di fidanzamento. Nonostante il triste epilogo, l’inviato di “Striscia La Notizia” e l’ex compagna continuano a volersi bene ed a stimarsi reciprocamente.

La Rodriguez, d’altro canto, non sta attraversando un periodo facile. Gli ultimi tre anni, per lei, sono stati tra i più difficili mai affrontati. La depressione ha fatto sentire il suo peso. Nonostante ciò, Belen non si è data per vinta e sta facendo di tutto per cercare di tornare ad essere serena. Per il momento, la showgirl non è interessata ad intraprendere nuove relazioni amorose. In più occasione, ha ripetuto:” Sto bene da sola”. Il suo futuro compagno, quindi, dovrà essere una persona indipendente che riesca a stravolgere la vita.

Recentemente, la modella ha anche fatto pace con sua sorella Cecilia. Le due, per diverso tempo, non si sono rivolte la parola. I motivi non sono stati resi pubblici. Ciò che è certo è che Belen, pian piano, sta cercando di rimettere tutto al proprio posto.

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