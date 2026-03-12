Belen Rodriguez, fuga d’amore a Genova con Vittorio Brumotti

Sono anni, ormai, che Belén Rodriguez non smette di essere al centro del gossip. Recentemente, la modella sudamericana ha raccontato di aver trascorso qualche giorno a Genova. Come mai la showgirl è stata lì?

Molti hanno pensato che fosse per Olly. Sono mesi, infatti, che gira voce che tra la conduttrice e il cantante sia in corso un flirt. Eppure, mai una foto insieme, mai una prova che testimoni la loro presunta frequentazione. Scartata questa ipotesi, a dare una risposta alla domanda ci ha pensato Deianira Marzano. Secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip, Belen avrebbe trascorso il fine settimana nel capoluogo ligure con Vittorio Brumotti.

Ecco, le parole dell‘utente anonimo, fonte della giovane campana:” Erano molto in sintonia, cercavano il contatto fisico; soprattutto lei.” Non è la prima volta che la showgirl ed il biker vengono beccati insieme. Anche durante la settimana di Sanremo, la modella era stata vista in dolce compagnia del conduttore.

Si tratterà di una semplice amicizia o dell’inizio di una storia d’amore? Per ora, entrambi hanno optato per la via del silenzio. Non resta, dunque, che aspettare. Sono mesi, ormai, che la Rodriguez è single. Nelle ultime interviste, è tornata più volte sull’argomento. In queste occasioni, Belén ha rivelato di aver imparato a stare con se stessa e di non aver bisogno di nessun uomo nella sua vita. Non vuole accontentarsi; anzi, vuole qualcuno che le stravolga la vita.

Anche Brumotti, stando a quanto trapelato, sarebbe single. Ad Agosto, l’inviato di “Striscia la Notizia” ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Annachiara Zoppas. I due, dopo ben 7 lunghi anni di relazione, hanno deciso di separarsi.