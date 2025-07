Stefano De Martino e Belen Rodriguez, l’incontro casuale a ristorante mentre lui è con la sua nuova fiamma

Stefano De Martino ha riaperto le porte del suo cuore. Dopo la fine della frequentazione con Angela Nasti, lo showman non ha perso tempo. Il conduttore di “Stasera tutto è possibile” recentemente è stato fotografato in dolce compagnia. La fortunata è Caroline Tronelli.

Le immagini parlano chiaro. Tra i due non c’è una semplice amicizia. Nelle foto, pubblicate sul magazine di “Diva e Donna”, la ventiduenne e l’ex ballerino di “Amici” sono coinvolti in un bacio passionale.

Il settimanale “Oggi” ha rivelato un grande scoop. Stando a quanto riportato, la neo-coppia recentemente sarebbe incappata in un incontro non previsto. E con chi, se non propio con Belen Rodriguez?

Il giornale racconta che la vicenda inaspettata ha avuto luogo in un ristorante a Porto Cervo. All’inizio tra i due ex coniugi è calato il silenzio. Immediatamente, però, Stefano ha rotto il ghiaccio e ha salutato l’ex moglie, abbracciandola. Dopo, senza dilungarsi in chiacchiere, è tornato al tavolo dove Caroline ed i genitori lo attendevano per continuare la loro cena.

Sulla Tronelli non si sa molto. La ventiduenne è figlia di un noto imprenditore napoletano, amico dello stesso De Martino. La giovane non è un amante del mondo social. Il suo profilo Instagram, tuttavia, conta quasi ventimila followers. Attualmente, né lei né Stefano hanno confermato la presunta relazione in atto. Non resta che aspettare che escano allo scoperto, definitivamente.