Belen-Stefano-Marcuzzi: arrivano altre indiscrezioni di personaggi noti

Si continua a parlare solo di loro: il trio Belen-Stefano-Marcuzzi. Secondo alcuni gossip, data la crisi avvenuta tra Belen e Stefano, ci sarebbe stato un tradimento da parte del ballerino proprio con la conduttrice Alessia Marcuzzi. I due, però, sia Belen che Stefano, hanno smentito la notizia.

LA VACANZA DI ALESSIA MARCUZZI – C’era chi credeva e aveva dichiarato che Alessia Marcuzzi e suo marito fossero in crisi. In realtà, viste le ultime vacanze estive sembrerebbe non essere così. Pare che i due siano in vacanza insieme più affiatati che mai. Tra i due, dunque, sembrerebbe non esserci nessuna problematica, anzi il marito non ha mai creduto ai gossip circolati.

La conduttrice ha postato diverse foto su Instagram, in particolar modo nelle stories, nelle quali si mostra insieme al marito. Queste metteranno a tacere i gossip circolati sul presunto tradimento con Stefano De Martino? Chi può dirlo, non ci resta che attendere altre parole da parte dei diretti interessati. Nel frattempo Belen tace ancora sull’argomento.

ALESSIA MARCUZZI: PARLA IL MARITO DELLA HENGER – Il marito di Eva Henger, intanto, approfittando della situazione ha riproposto, ricordando a tutti, il momento in cui la storica conduttrice riprese Eva Henger durante una puntata de L’Isola Dei Famosi. Ma non è finita qui, anzi, un altro volto noto è intervenuto dichiarando qualcosa su Alessia Marcuzzi.

BELEN RODRIGUEZ: LE PAROLE DI KARINA CASCELLA – Karina Cascella, opinionista di Uomini e Donne, è intervenuta per dichiarare un presunto flirt di Belen Rodriguez con il suo ex Salvatore Angelucci. Più che flirt possiamo dire una sorta di vicinanza, ma sarà stato davvero così? Intanto Belen ha ribadito la sua duratura amicizia con Alessia Marcuzzi, e voi che ne pensate?