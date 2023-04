Belen torna a Le Iene, scoppia la polemica: “Prendete nota…”

Belen Rodriguez è finalmente tornata al timone de Le Iene. La showgirl, infatti, dopo l’assenza della scorsa settimana è tornata in prima serata sulle reti Mediaset.

Ad aprire la putata della scorsa settimana ci ha pensato il trio composto da Max Angioni, Nathan Kiboba e Eleazaro Rossi che ha subito chiarito il motivo dell’assenza: Belen aveva il covid. Eppure sui social e sulle testate non sono mancati i gossip legati a presunti malesseri o liti con De Martino.

“Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. Ma, la settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere” ha subito chiarito la showgirl argentina.

Insomma, così schietta da non risparmiare nessuno, Belen ha subito chiarito tutti i possibili gossip che la riguardano. Nessuna preoccupazione soprattutto per tutti i fan che tifano per la love story Rodriguez-De Martino che sembra procedere a gonfie vele.