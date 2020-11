Belgio, il portiere Kaminski positivo al Covid-19: Mertens e Napoli preoccupati

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha scritto della positività al Covid-19 del portiere del Belgio Thomas Kaminski. Ovviamente la preoccupazione maggiore è destata dalla possibilità di eventuali contatti con Dries Mertens, che farebbero tremare il Napoli.

La situazione sembra comunque al momento sotto controllo poiché i tamponi a cui il gruppo squadra belga è stato sottoposto hanno dato tutti esito negativo. I contatti avuti con il portiere infatti sono molto recenti e quindi i calciatori dovranno costantemente essere monitorati durante le prossime ore.

Una situazione di certo non facile, la quale ovviamente non vede come unici protagonisti i calciatori del Belgio. Casi di positività sono stati registrati nella maggioranza delle nazionali impegnate nei vari impegni europei. Impegni che forse, col senno di poi, sarebbe stato meglio evitare in qualche maniera.

Sarebbe stata una decisione calcisticamente dolorosa. Dal punto di vista sanitario far raggruppare calciatori provenienti da ogni parte del mondo è sicuramente una cosa molto rischiosa. Ora infatti a preoccuparsi sono tutti i club in cui i rispettivi tesserati dovranno fare ritorno.

Tra questi, come già detto, vi è il Napoli che dovrà fare i conti con il rientro di Dries Mertens nei prossimi giorni, stretto contatto del portiere belga Kaminski.