Bella Thorne, la madre Tamara si è sposata: l’insolito matrimonio in Messico

La madre dell'attrice, Tamara Gould, si è sposata in Messico dopo essere rimasta vedova

In questi giorni, la mamma della famosa attrice Bella Thorne, Tamara Gould, è convolata a nozze a 51 anni. L’anno prossimo sarà il turno della figlia, fidanzata da un anno con Benji Mascolo, ex del due Benji & Fede. Vediamo insieme come si è celebrato questo insolito matrimonio.

Abiti particolari

Tamara Thorne Gould è convolata a nozze a 51 anni con il nuovo marito. La donna, infatti, è rimasta vedova nel 2007 ma adesso ha ritrovato finalmente la felicità accanto al suo nuovo marito che le figlie hanno accolto calorosamente. I due si sono sposati il giorno del Ringraziamento in un resort in Messico, a Punta Mita, un matrimonio sicuramente singolare.

Per l’occasione, la sposa ha indossato un meraviglioso abito bianco con bustier e scollatura profonda. Il tutto completato da un velo ricamato in pizzo, da scarpe Manolo Blahnik e da una collana di perle. Non tanto l’abito della sposa, ma quello delle damigelle ha suscitato curiosità nei follower.

Le figlie di Tamara, Bella, Daniella e Kaili hanno indossato un abito totalmente nero, un colore assai insolito per un matrimonio. Bella indossava un abito a sirena, intreccio sulla schiena e scollatura profonda.

Prove generali

L’anno prossimo, esattamente nell’estate 2022, Bella Thorne e Benji Mascolo si scambieranno le fedi e diranno il famoso sì. I due si sono fidanzati ufficialmente nel marzo 2021, quando erano entrambi sul set, ma hanno iniziato a frequentarsi già nel 2019. “Sfatiamo questa leggenda, io e Bella non siamo in una relazione poliamorosa. Siamo fidanzati solo io e lei, ma sono aperto mentalmente quando si tratta di lei e altre donne. Cerco di essere meno geloso” disse Benji quando iniziarono a circolare voci su un’ipotetica relazione poliamorosa.