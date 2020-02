Bella Thorne nel thriller post apocalittico “The Uncanny”

Bella Thorne è in lizza per diventare la nuova scream queen più richiesta di Hollywood.

Dopo aver preso parte a una serie di pellicole horror, come Amityville – Il risveglio e La babysitter, la giovane attrice tornerà sul grande schermo in un altro film dai risvolti inquietanti.

Bella Thorne reciterà nel thriller post apocalittico The Uncanny.

La pellicola sarà diretta da Mitzi Peirone, una giovane regista. Il suo esordio alla regia, il film indipendente Braid, fu proiettato al Tribeca Film Festival del 2018.

La rivista statunitense Deadline ha ottenuto in esclusiva i primi dettagli sulla trama del nuovo progetto di Bella Thorne:

The Uncanny è ambientato in un futuro dove in ogni cittadino viene impiantato un chip capace di controllare qualsiasi cosa, dalle emozioni alle direzioni. Un semplice aggiornamento di routine causerà un’apocalisse informatica. La maggior parte degli esseri umani verrà cancellata. Solo cinque estranei sopravviveranno miracolosamente e saranno costretti a vivere nascosti in un bunker dopo essersi strappati il chip. Scarlet, una dei sopravvissuti, inizierà a sospettare che il loro salvataggio in realtà nasconda qualcosa e non sia stato del tutto casuale.

Al momento Bella Thorne ha molti progetti all’attivo tra cui il thriller Masquerade e un film, ancora senza titolo, che segnerà il suo debutto da regista.