Bella Thorne ricorda i tempi di “A tutto ritmo” e il rapporto con Zendaya

Bella Thorne ha ottenuto la notorietà grazie al ruolo da protagonista nella serie A tutto ritmo di Disney Channel. La serie è stata creata da Chris Thompson ed è andata in onda dal 2010 al 2013.

Ai tempi l’attrice divideva la scena con un’altra giovane promessa di Hollywood, Zendaya.

In un’intervista con Us Weekly l’attrice ha ricordato come all’epoca della serie cercassero sempre di mettere le due ragazze l’una contro l’altra.

Le parole di Bella Thorne:

“Abbiamo dovuto fare i conti con tantissime cose sul set di A tutto ritmo. Già all’epoca in alcune interviste avevamo dichiarato di essere diventate amiche solo dopo due stagioni. All’improvviso tutti cercavano di metterci l’una contro l’altra. Per questo eravamo un po’ sospettose l’una dell’altra e durante la prima stagione non avevamo legato. Le cose tra di noi sono migliorate dopo una bella chiacchierata sul palcoscenico del set di Buona fortuna Charlie. Siamo state capaci di lasciarci andare e capirci veramente”.

Il rapporto tra le due attrici ora è molto diverso, come sottolinea la Thorne:

“Zendaya è fantastica. Le voglio bene. è sempre stata fantastica e lo sarà sempre. Sono felice che anche gli altri lo vedano. Sta avendo il successo che merita, mi rende felice. Le persone hanno cercato di metterci l’una contro l’altra senza motivo… forse perché eravamo due giovani donne”.

Bella Thorne ha molti progetti in cantiere tra cui le pellicole The Uncanny, Masquerade, Habit.

Zendaya ha recentemente il Premio Emmy come miglior attrice in una serie drammatica per il suo ruolo in Euphoria. Inoltre l’attrice è la protagonista del film rilasciato recentemente su Netflix Malcom & Marie di Sam Levinson.