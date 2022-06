Bellanova: Juventus e Inter, attenzione! La Fiorentina si inserisce

Per Raoul Bellanova del Cagliari sembra farsi avanti una nuova pretendente, la Fiorentina. I sardi hanno già fissato il prezzo

Rocambolesca stagione quella del Cagliari. Tanti i talenti nella formazione sarda e alcuni – probabilmente – resteranno in Serie A, ma comunque gli isolani sono retrocessi in Serie B. Tra i talenti rossoblu esplosi in questa stagione si registra il nome di Raoul Bellanova, terzino scuola Milan che il Cagliari ha prelevato dal Bordeaux.

Un paio di giorni fa i sardi hanno riscattato il cartellino del giocatore dai francesi, dopo una stagione in prestito, e ora sembrano intenzionati a venderlo a peso d’oro. Il calciatore classe 2000 di Rho è valutato infatti 20 milioni di euro, nonostante una retrocessione che potrebbe far diventare trattabile il prezzo.

Cifre grosse, club grossi

Si parla di cifre abbastanza elevate per un giocatore che non ha ancora dimostrato nulla, ma che comunque promette benissimo. Su di lui si registra l’interesse di Inter, Juventus e anche Napoli a cui unire quello nascente della Fiorentina. La viola, infatti, cerca un post Odriozola e il terzino italiano sembra la priorità.

La viola potrebbe risultare la sfidante più agguerrita, specialmente perché forte dei soldi ricavati dalle cessioni a titolo definitivo di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic alla Juventus. Nel caso in cui la Fiorentina non riesca ad arrivare a Bellanova, pronto eventualmente Dodo dello Shakthar. In ogni caso, la Juventus e l’Inter sembrano comunque in pole sul giocatore azzurro e potrebbero finire per prelevarlo e – magari – mandarlo in prestito per fargli fare le ossa.