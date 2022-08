Belotti aspetta la Roma, intanto si inserisce una inglese

Belotti continua aspettare che i giallorossi liberino un posto all’interno della rosa, prima di accettare una delle offerte che gli sono arrivate

Continua ad essere tormentato il calciomercato dei giallorossi. Grandi colpi, ma anche grandi difficoltà in fase di uscita. Eldor Shomurodov continua a non muoversi dalla capitale e la trattativa con il Bologna è ferma da ormai due settimane.

Il suo addio permetterebbe di far entrare Belotti, ma in giallorosso sembrerebbero essersi decisi: a lasciare sarà Felix Afena-Gyan. Il calciatore ghanese classe 2003 sembrerebbe in procinto di andare alla Cremonese, con una spinta che sembra arrivare anche dai tifosi.

Supporter giallorossi furiosi

Che sia vero o meno, i tifosi della Roma hanno preso con cattiveria l’infortunio di Wijnaldum. Secondo alcune voci, infatti, l’olandese si sarebbe fratturato la tibia in uno scontro di gioco con il giovane attaccante ghanese. Sembrerebbero essere voci, ma tanto basta per scatenare l’ira di migliaia di tifosi.

Questa situazione potrebbe spingere il calciatore all’addio, con Belotti che potrebbe a quel punto entrare in rosa. Intanto, l’ex capitano del Torino continua ad avere offerte. L’ultima sembrerebbe essere quella del Wolverhampton, che starebbe spingendo per provare ad avere il classe ’93.

Il calciatore però sembra star spingendo per restare in Italia e vuole trivare una sistemazione al prima possibile. Solo nel caso in cui non dovesse arrivare entro l’ultimo giorno di mercato potrebbe trasferirsi in una squadra estera. Tra le più interessate ci sono alcune di Premier, il Monaco in Ligue 1 e il Galatasaray dalla Turchia. Nei prossimi giorni sapremo di più.