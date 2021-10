Belotti, il Torino rischia di perderlo a zero: ADL arrivò ad offrire 50 milioni di euro solo due anni fa

“Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare. Ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla“, così ha parlato il Presidente del Torino, Urbano Cairo, in merito al futuro di Andrea Belotti.

Il futuro dell’attaccante granata, infatti, potrebbe essere lontano da Torino. L’accordo tra giocatore e società è ancora lontano e il rischio è che dalla clausola di 100 milioni di euro, Cairo potrebbe perderlo addirittura gratis.

In passato anche il Napoli si è interessato alle prestazioni sportive dell’attuale attaccante del Torino e della Nazionale italiana.

Per acquistarlo, infatti, Aurelio De Laurentiis arrivò ad offrire una cifra vicina ai 50 milioni di euro, una cifra composta da 30 milioni di euro cash e il cartellino di Roberto Inglese valutato 20 milioni.

Nel 2018, però, Belotti era il top degli attaccanti e il suo valore era di poco inferiore agli 80 milioni. Ora il “Gallo” non ha intenzione di rinnovare alle cifre proposte e il Torino può perderlo a zero.