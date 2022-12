Belotti, la suggestione: la Fiorentina potrebbe riprovarci

La Roma dovrà vendere un attaccante a gennaio e con le difficoltà nel salutare Shomurodov potrebbe andar via qualcun’altro. Belotti è nel mirino della Fiorentina

Andrea Belotti sta giocando qualche partita con la Roma, ma non sembra aver convinto particolarmente in campo. Il calciatore giallorosso, ex capitano del Torino, continua a piacere sul mercato con la Fiorentina che non ha mai mollato il colpo.

Secondo quanto emerge da alcune voci, nel mercato di gennaio i viola potrebbero tentare un altro assalto per l’attaccante. Il giocatore potrebbe essere al centro di un intrigo di mercato, con Pradè che offrirebbe un prestito alla Roma.

Non si muove

La Roma, però, non sarebbe disposta a privarsi del proprio attaccante. La volontà sarebbe quella di trattenere il giocatore almeno fino a fine stagione e poi valutare. Per ora Belotti rientra nei piani di Mourinho, più avanti si vedrà. Di sicuro per ora si sta comportando bene quando chiamato in causa, nonostante sia comunque una riserva per i giallorossi.

Intanto qualche giorno fa Petrachi, ex dirigente del Torino, ha rilasciato a Sportitalia alcune dichiarazioni forti. Infatti, Belotti sarebbe stato vicinissimo al trasferimento al Milan. Ecco cosa ha detto: “Nell’estate del 2018 non fu fatta un’operazione clamorosa. Avevo venduto Belotti al Milan per 55 milioni più 3 di bonus e bloccato Zapata dalla Sampdoria per 18. Il ragazzo si comportò benissimo aspettandomi per un mese, ma il grande capo disse no”. Un grande colpo sfumato, dunque, con il giocatore che avrebbe potuto giocare con la maglia rossonera di cui è tifoso.