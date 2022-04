Belotti – Napoli, il club azzurro ci prova: le ultime notizie

Andrea Belotti, noto anche come il Gallo, sta affrontando e vivendo gli ultimi mesi al Torino. Il suo contratto, infatti, è in scadenza pertanto dovrà trovare una nuova società per la quale giocare.

Negoziazioni ancora lontane

Le trattative di mercato sono ancora in alto mare e sono diversi i club interessati al centravanti granata. Come riportato da La Stampa, infatti, il Napoli sarebbe interessato ad averlo in squadra per la prossima stagione e tenterà di approfittare dell’operazione a costo zero.

Sul giocatore, però, c’è anche la Roma di José Mourinho mentre il Milan pare abbia rinunciato al colpo di mercato poiché molto vicino a Origi. Il quotidiano, inoltre, ha parlato anche di una possibilità estera che per ora è ancora remota.

Belotti al Napoli? Parla Daniele Longo

“Andrea Belotti al Napoli? Si può pensare al Gallo a parametro zero anche in coppia con Victor Osimhen, come sua spalla. Armando Broja in maglia azzurra? Solo se Victor Osimhen verrà ceduto: in caso contrario, la vedo difficile” ha detto Daniele Longo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.