Belotti può salutare in estate? E Mourinho…

L’allenatore portoghese non ha dato al giocatore praticamente alcun rilievo, nonostante il suo arrivo sia stato una delle grandi stelle della scorsa estate

Andrea Belotti, l’eccezionale attaccante italiano, non continuerà la sua carriera all’AS Roma nella prossima stagione. Dopo essere arrivato nella capitale italiana la scorsa estate, a titolo gratuito, al termine del suo contratto con il Torino, la sua permanenza nel club romano è stata breve, in quanto ha firmato solo per una stagione con la possibilità di un prolungamento di due anni se risponderà alle aspettative del club, ma questa opzione non verrà esercitata.

Dal suo arrivo in giallorosso, Belotti ha mostrato sprazzi di talento e capacità di segnare, ma non è stato abbastanza costante da convincere il consiglio di amministrazione della Roma a prolungare il suo contratto per altri due anni. La situazione finanziaria del club, unita alla richiesta di risultati immediati, ha influenzato la decisione di non trattenere l’esperto attaccante italiano.

Futuro incerto, vuole più spazio

Nonostante la situazione, la partenza di Andrea Belotti dal club italiano potrebbe generare l’interesse di altre squadre europee alla ricerca di un attaccante esperto e talentuoso come il 29enne. Tuttavia, il futuro del giocatore è incerto e bisognerà aspettare per vedere quale squadra deciderà di puntare su di lui nella prossima finestra di mercato. Dal canto suo, l’AS Roma cercherà di rafforzare la propria rosa con un attaccante che possa colmare il vuoto lasciato da Belotti e portare gol e vittorie al club, nel tentativo di consolidare la propria posizione tra le migliori squadre in Italia e in Europa.