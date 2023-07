Beltran, non solo la Fiorentina: irrompe la Roma

Su Lucas Beltran del River Plate rischia di scatenarsi una vera e propria asta. I giallorossi sembrerebbero intenzionati a dare battaglia alla Fiorentina per assicurarsi le prestazioni dell’argentino

Lucas Beltran continua ad intrigare l’Europa calcistica. Il giocatore argentino sta vivendo un 2023 da sogno, con ben 25 presenze condite da 12 gol con la maglia del River Plate. Un’annata così incredibile che tante squadre del Vecchio Continente si sono interessate a lui, tra cui anche alcune italiane.

Qualche mese fa, prima del recente flusso di acquisti, lo aveva sondato il Milan ma ora sembra esserci l’occhio vigile della Fiorentina su di lui. La viola lo sta monitorando per provare a prenderlo nel caso in cui dovesse cedere Arthur Cabral, ma dovrà stare attenta perché la Roma sembra intenzionata a soffiarglielo da sotto il naso. Il problema, però, sembra un altro.

Atletico Madrid all’attacco

I colchoneros stanno monitorando l’argentino da vicino. La linea di attaccanti dell’Atletico Madrid potrebbe subire cambiamenti significativi nel corso della finestra di trasferimento estiva. Ad oggi, infatti, sono due gli attaccanti che potrebbero partire: il portoghese Joao Félix e lo spagnolo Alvaro Morata. Il primo ha già manifestato la sua ferma volontà di trasferirsi al Barcellona, mentre il secondo continua a suscitare crescente curiosità sia in Italia che in Arabia Saudita.

Proprio Morata potrebbe eventualmente essere il profilo utile per far sì che la Roma molli Beltran, perché se l’Atletico Madrid decidesse di cedere ai giallorossi a quel punto avrebbe campo libero per l’argentino. In tutto ciò, però, ci sarebbe una grande scontenta: la Fiorentina.