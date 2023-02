Belve, Anna Oxa dura contro Fedez: “Non lo prendo neanche in considerazione”

Durante la sua intervista rilasciata a Francesca Fagnani, Anna Oxa non ha avuto pietà per nessuno, nemmeno per Fedez

Ieri sera, in prima serata, è tornato uno dei programmi più amati e seguiti di Rai2, Belve, condotto da Francesca Fagnani. “Che belva si sente?” è la domanda iniziale per rompere il ghiaccio e il format ha attirato numerosi spettatori, soprattutto per il modo di approcciarsi della giornalista, la quale quest’anno ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice di Sanremo. La prima intervistata è stata Anna Oxa, ecco cosa ha detto la cantante.

Anna Oxa contro tutti

La cantante si è raccontata a 360° e questa è stata la prima intervista rilasciata dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Va detto, infatti, che la Oxa ha rifiutato ogni genere di intervista durante la gara canora. Dopo aver parlato della sua vita, dell’emozione di essere tornata sul palco dell’Ariston, la Fagnani le ha chiesto della scaramuccia avuta con Fedez dietro le quinte.

In sostanza, il rapper ha raccontato su Instagram che la cantante si è comportata in modo molto maleducato saltando la fila: “È stata veramente maleducata. C’era una scaletta, lei è arrivata e ha saltato la fila. Io e gli Articolo stavamo aspettando da ore, non è stato un bel comportamento. C’era una scaletta e la stavamo tutti rispettando. È arrivata lei e senza dire niente ha saltato la fila. E’ stata davvero molto maleducata, a me non frega niente di chi sei, puoi essere anche David Bowie, ma devi avere rispetto per le persone che lavorano”.

A queste dichiarazioni la Oxa fece rilasciare un comunicato dal suo staff ma ieri sera ha avuto modo di dare la sua versione: “Fedez? Non lo prendo neanche in considerazione. Tanti trovano un modo per fare propaganda. Sono stati gli altri che sono passati davanti a me, io dovevo fare le prove alle 17 e invece le ho fatte alle 19. Questi sono giochini mediatici. La maleducazione è fare un video senza sapere i fatti, senza nemmeno consultarmi. In realtà non ci siamo mai visti”.

Con Madame? Nessun litigio

Un altro episodio che la cantante è stata costretta a smentire è quello del presunto litigio sfociato in rissa con Madame: “Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare. Perché tutti hanno preso subito la notizia per vera? Per denigrare qualcuno devi inventare una storia, viviamo in tempi terribili. Non posso aggiungere altro. Ci sarà modo più avanti per raccontare”.

La sua reazione alla classifica

Anna Oxa non ha preso benissimo la posizione molto bassa in classifica del suo brano Sali (Canto dell’anima): “La gente è fuori da quella sala. È fuori da quelle aule, non esiste un voto. Il vero voto è quello che tu hai trasferito, che è un voto differente. Se lei sente la parola voto, che non è un numero, potrebbe essere qualcos’altro. Io sono contentissima non in relazione a me, o la signora Oxa a Sanremo, ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”.