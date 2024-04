Belve, chi è il manager di Chiara Ferragni citato da Fedez

“Chiara ha scelto di prendersi tutte le responsabilità, lei poteva e doveva spiegare che le responsabilità non sono tutte sue. Anche dei manager? Di un manager, uno solo”, così risponde Fedez a Francesca Fagnani nella puntata di Belve andata in onda martedì sera. Ma a chi si riferiva nello specifico il rapper? A Fabio Maria Damato, storico manager dell’imprenditrice digitale.

Il braccio destro di Chiara Ferragni

Fabio Maria Damato rappresenta un pilastro fondamentale nell’entourage di Chiara Ferragni, fungendo sia da braccio destro che da braccio sinistro della famosa influencer. Chiunque abbia seguito la serie tv The Ferragnez avrà già avuto modo di incontrarlo nel ruolo di uomo di fiducia della protagonista. Ora, egli ricopre anche la posizione di general manager sia per The Blonde Salad che per Chiara Ferragni Collection.

Il manager è sotto inchiesta per presunte frodi relative ai casi del pandoro e delle uova di Pasqua. È un punto fermo accanto all’imprenditrice, considerato uno dei suoi più stretti collaboratori e amici fidati. Chiara Ferragni lo ha sempre definito come il suo braccio destro e sinistro. Damato si occupa dei suoi impegni e gestisce importanti campagne pubblicitarie e relazioni con le aziende partner.

La loro collaborazione dura da anni: ha studiato presso la Bocconi di Milano laureandosi in Economia aziendale nel 2008. Ha iniziato nel giornalismo, lavorando come fashion editor per Class Editor e successivamente per il Corriere della Sera, scrivendo anche per Amica e MF Fashion. La svolta è arrivata nel 2017, quando è entrato a far parte di The Blonde Salad, l’azienda di Chiara Ferragni, dove attualmente ricopre il ruolo di general manager sia per TBS che per Chiara Ferragni Collection. È stato presentato da Chiara Ferragni nell’episodio 2 di The Ferragnez come uno dei suoi cari amici e il suo braccio destro, sinistro, e tutto il resto. Oltre al lavoro, tra loro c’è un legame personale forte.

Damato ha organizzato eventi come il baby shower di Vittoria, la seconda figlia della coppia, dimostrando la profonda connessione che li lega. È stato sempre lì per aiutare Chiara Ferragni con i suoi outfit, incluso il Festival di Sanremo 2023, in cui ha svolto il ruolo di stylist per i suoi abiti di Dior e Schiaparelli. Dopo lo scandalo, entrambi hanno limitato i commenti su Instagram agli amici, evitando critiche pesanti. Secondo indiscrezioni, Fedez avrebbe chiesto il licenziamento di Damato, e sembra che queste voci abbiano trovato conferma nelle parole di Fedez a Belve.