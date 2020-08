Benedetta Mazza ritrova l’amore con Omar Hassan

Benedetta Mazza ha ritrovato l’amore con il pittore ed ex pugile Omar Hassan. Era da un po’ che la ragazza si era ritrovata ad essere sola, ma adesso non è più così e sembra essere felice insieme al suo nuovo fidanzato.

BENEDETTA MAZZA: LA SUA CARRIERA – La Mazza è conosciuta per aver partecipato al quiz più seguito di Rai 1 noto come ‘L’Eredità’. Era infatti una delle professoresse, molto acclamata per la sua bellezza. Ha poi partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip.

BENEDETTA MAZZA: IL SUO PERCORSO AL GRANDE FRATELLO VIP – Il percorso di Benedetta Mazza al Gf Vip è stato segnato da un’amicizia profonda con Stefano Sala. I due erano talmente vicini che Stefano ebbe dei dubbi sulla sua relazione al di fuori con Dasha.

Al termine del programma, però, Stefano non ha avuto più dubbi. Ha scelto di sposare Dasha e di avere anche una famiglia con lei. I due infatti ora sono anche genitori del piccolo Damian, mentre Benedetta Mazza era rimasta single, nonostante alcune voci l’avessero vista insieme ad un attore.

BENEDETTA MAZZA E OMAR: UN NUOVO AMORE – Attualmente la ragazza è fidanzata con Omar Hassan, ex pugile e artista. I due si mostrano in foto sui rispettivi profili insieme affiatati e più felici che mai.