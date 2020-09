Benedetta Rossi, la trasformazione della food blogger

In molti conoscono e apprezzano Benedetta Rossi, la celebre food blogger italiana anche autrice di numerosi libri di cucina. Ma pochi saprebbero riconoscerla nella sua giovane età. La 48enne sarebbe infatti difficilmente riconoscibile se la si vedesse quando era ancora una ragazzina. Scopriamo insieme quanto.

PRIMA DEL SUCCESSO – Anni prima del suo forte successo nelle librerie, ma anche in Tv, l’autrice-food blogger era completamente diversa fisicamente. Taglio simil-mullet, di moda negli anni ’80 quando aveva 14-15 anni, e lunghi lunghi invece più in là con gli anni, spesso raccolti con un cerchietto. Chioma extra long, frangia vaporosa e orecchini belli grandi per completare il tutto. Un look condiviso dalla stessa food blogger sui suoi social, come spesso suol fare. Un look con il quale non siamo affatto abituati ad associarla.

LE CRITICHE DI “FATTO IN CASA DA BENEDETTA” – Tutti noi oggi invece siamo abituati a vedere Benedetta Rossi con l’iconico grembiulino personalizzato e il taglio di capelli corti e rossi. Questo oltre al sorriso a 32 denti, che caratterizza ugualmente la donna. Sorriso che ha continuato a sfoderare, nonostante le complessità che le sua carriera in Tv ha comportato. Ci riferiamo alle solite critiche degli haters che trovano sempre qualcosa da ridire e il più delle volte con un tono particolarmente offensivo e aspro.

E così, dopo una puntata di “Fatto in casa da Benedetta” era vittima di commenti sul suo aspetto. Troppo “contadino” secondo alcuni, o non adatta alla televisione secondo altri. Ma lei ha affrontato tutto a testa alta. Infatti, fiera di sé stessa e non dovendo rendere conti a nessuno, non esita come abbiamo visto a condividere spesso foto e video del suo passato. E lo fa tranquillamente senza vergogna o paura.

