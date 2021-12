Benedetta Rossi: nella foto da giovane con il marito è irriconoscibile

Benedetta Rossi è conosciuta sui social per le gustose ricette che condivide ogni giorno. La food blogger ha raggiunto il successo con il suo programma “Fatto in casa da Benedetta” dove propone diversi tutorial di cucina. La sua semplicità e bontà d’animo hanno conquistato presto il pubblico, tanto che sono in moltissimi a seguirla sulle sue pagine social. I suoi fan, oltre a seguire appassionatamente i consigli gastronomici, si sono interessati anche alla sua vita privata.

Di recente infatti ha pubblicato una vecchia foto a fianco del marito Marco Gentili che ha lasciato i suoi seguaci senza parole.

La foto li ritrae durante il loro primo viaggio insieme. La coppia aveva poco più di 20 anni. A parte l’inconfondibile sorriso stampato sul volto, Benedetta appare molto diversa nello scatto, tanto da risultare irriconoscibile ai suoi followers. Nella didascalia la food blogger scrive “Sono passati più di 23 anni da quando abbiamo scattato questa foto. Era il nostro primo viaggio zaino in spalla nel Novembre 1997 e stavamo insieme da solo tre mesi. Eravamo giovani, magri, e molto innamorati…adesso siamo meno giovani, molto meno magri ma forse ancora più innamorati”

Anche Benedetta quindi sottolinea che, oltre a essere trascorso parecchio tempo dallo scatto della foto, anche il loro aspetto è notevolmente cambiato. L’amore tra Marco e Benedetta è di certo l’unica cosa che è rimasta invariata.

La coppia si è conosciuta nel 1994. Dopo 15 anni di fidanzamento si sono sposati nel 2010. In occasione del decimo anniversario di matrimonio Marco e Benedetta hanno festeggiato con un viaggio alle Hawaii. Oltre a condividere la passione per gli animali e per la campagna, sono anche partner professionali: Marco è infatti co-fondatore della società che gestisce “Fatto in casa da Benedetta”. Insomma chi pensa che lavoro e vita amorosa non dovrebbero entrare in conflitto qui si sbaglia. Basta guardare Marco e Benedetta per capire che si tratta solo di un luogo comune.