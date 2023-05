Benedetta Rossi è nota al pubblico come una delle foodblogger più conosciute. La conduttrice del programma “Fatto in casa da Benedetta”, si è negli anni conquistata una grande fetta di pubblico. Le sue ricette sono state in molte situazioni, un toccasana per gli utenti.

Una donna sempre sorridente e gentile, caratteristiche che sono riuscite nel tempo a far affezionare i fan. Nelle ultime ore però, questi ultimi sono rimasti sconvolti da un video di Benedetta pubblicato sulla sua pagina. Per la prima volta la conduttrice è apparsa arrabbiata ed esasperata.

Ecco i motivi dello sfogo di Benedetta

Tra i motivi principali della crisi di Benedetta, ci sono molti commenti negativi ricevuti dagli utenti. Persone che troppo spesso non si limitano con parole ed esternazioni, sparando a zero su chiunque.

Benedetta Rossi si è lasciata ad andare ad un lungo sfogo. Tra le sue parole, si evince chiaramente un senso di tristezza e profonda delusione: “Questa volta mi hanno fatto davvero perdere la pazienza e non è una cosa che mi succede spesso. Io non ho nulla contro chi spiega ricette probabilmente meglio di me ma i modi sono fondamentali“.

Tra i tanti commenti negativi, critiche che arrivano a ferire la persona prima ancora della professionista: “Trovo davvero disgustoso tutto questo, è arrivato il momento di finirla”.

La conduttrice è apparsa rattristita dalle esternazioni di adulti che scrivono senza nessun tipo di ritegno cattiverie e frasi fuori luogo. Benedetta si è lasciata andare ad un momento di liberazione verso tutti i suoi follower.

Nel video Benedetta ha anche esternato tutti gli insulti che le arrivano anche rispetto all’utilizzo nelle sue ricette di prodotti economici: “Per molti 20 centesimi risparmiati sul tonno possono fare la differenza sulle spese”.

Frasi e condivisioni che hanno scaldato il web, il quale ha appoggiato le parole di Benedetta, riconoscendole un ruolo da vera professionista.