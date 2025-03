Benessere: come combattere lo stress e migliorare il sonno con esercizi mirati

Al giorno d’oggi, sempre più persone arrivano a sera esauste e sovraccariche di pensieri e preoccupazioni. Non sorprende, quindi, che molti abbiano difficoltà a dormire bene. Lo stress e la tensione ostacolano il rilassamento necessario per un riposo rigenerante, causando notti agitate e frammentate. Una strategia efficace per sgomberare la mente e distendere il corpo è la pratica di esercizi mirati dopo cena.

Il legame tra stress e difficoltà nel sonno –Per dormire bene, sia in termini qualitativi che quantitativi, è essenziale liberarsi da pensieri negativi e preoccupazioni, oltre a rilassare completamente il corpo. Se ci si sente particolarmente sovraccarichi, intervenire tempestivamente con tecniche adeguate può fare la differenza.

Un allenamento rapido, delicato ma mirato, che includa esercizi per conciliare il sonno e altri in grado di alzare leggermente la frequenza cardiaca, favorisce il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere. Questo facilita l’addormentamento e migliora la qualità del riposo notturno.

Butterfly stretch o Stretching della farfalla

Questo esercizio è perfetto se passi molte ore seduto o senti le gambe pesanti.

Siediti a terra con le gambe distese.

Piega le ginocchia, unisci le piante dei piedi e portale verso l’inguine.

Mantieni la schiena dritta e lascia che le ginocchia scendano verso il pavimento.

Se vuoi intensificare l’allungamento, premi leggermente le ginocchia con i gomiti.

Posizione del bambino

Un grande classico dello yoga per sciogliere la tensione nella parte bassa della schiena.

Mettiti a quattro zampe e unisci gli alluci.

Porta i fianchi indietro fino ad appoggiare i glutei sui talloni.

Distendi le braccia in avanti e appoggia la fronte a terra

Affondo basso

Mettersi in ginocchio e portare il piede destro avanti con il ginocchio piegato a 90 gradi;

mantenere la schiena dritta e inclinare leggermente il busto in avanti;

restare nella posizione per 30 secondi e ripetere con l’altra gamba.

Plank

Sdraiarsi a pancia in giù e poggiare gli avambracci a terra;

sollevarsi sulle punte dei piedi mantenendo il corpo in linea retta;

contrarre gli addominali e respirare normalmente;

mantenere la posizione per 60 secondi.

Benefici: Rafforza il core e migliora la stabilità posturale, riducendo il mal di schiena.

Sollevamento alternato di braccia e gambe

Mettersi a quattro zampe con le mani sotto le spalle e le ginocchia piegate a 90 gradi;

sollevare il braccio destro e la gamba sinistra all’altezza della spalla e dell’anca;

mantenere la posizione per due secondi e alternare;

continuare per 60 secondi.

Benefici: Migliora la stabilità del core, rafforza la schiena e favorisce la mobilità.

Questi esercizi non solo favoriscono il sonno, ma sono utili anche per contrastare l’ansia autunnale. Il rilassamento muscolare contribuisce a ridurre lo stress quotidiano, analogamente ai benefici del bagno turco. Anche una camminata di 10 minuti può essere efficace per abbassare i livelli di tensione.

Per migliorare il benessere generale, si può compilare una lista di controllo per la cura di sé e adottare piccoli strumenti di rilassamento, come le palline antistress. Infine, è importante riconoscere i segnali di una possibile dipendenza dallo stress e adottare strategie per contrastarla in modo efficace.