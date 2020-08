Benevento, arriva dal Napoli il fisioterapista Massimo Buono

Il calciomercato, soprattutto per le squadre come il Benevento che dovranno affrontare categorie di livello superiore a quelle disputate finora, non è fatto solo di calciatori in entrata ed in uscita. L’attenzione deve infatti andare anche allo staff tecnico ed alla dirigenza, con l’obiettivo di essere pronti ed organizzati alla massima serie.

Ecco allora che in tale situazione si inquadra il colpo da 90 messo a segno dal direttore sportivo Foggia: si tratta del fisioterapista proveniente dal Napoli Massimo Buono. Quest’ultimo vanta un’esperienza professionale di tutto rispetto ed è pronto a mettere a disposizione dei Sanniti tutte le sue conoscenze.

Per Massimo Buono il trasferimento in quel di Benevento sa molto di ritorno a casa. L’ex Napoli è infatti nativo di Telese Terme e si è sposato proprio a Benevento, città in cui peraltro vive da parecchi anni.

Un colpo da Serie A che quindi fa felice entrambi le parti. Massimo Buono intanto nei prossimi giorni raggiungerà la squadra in ritiro. Qui il fisioterapista conoscerà tutto lo staff di Filippo Inzaghi, con il quale lavorerà dunque a partire da questa stagione.

Per il Benevento si preannuncia una stagione esplosiva con l’obiettivo ovviamente di provare a rimanere in Serie A il più a lungo possibile. Le premesse ci sono e sono molto solide. Solo il tempo saprà dare risposte.