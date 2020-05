Benevento, grande colpo dal Napoli? Inzaghi: “Conosciamo le sue qualità”

Finalmente c’è una data per riprendere il campionato di calcio italiano. Molte questioni, infatti, sono rimaste in sospeso e, con la ripresa, il tutto si potrebbe sistemare senza ricorrere alle vie legali. Una delle squadre che maggiormente ha optato per riprendere a giocare, è il Benevento.

Nonostante la squadra campana sia in Serie B, la squadra è ormai sicura di aver vinto il campionato per il cospicuo vantaggi rispetto ai rivali. Per questo motivo, il presidente Vigorito sta già programmando i possibili acquisti per la prossima stagione, con la possibilità di acquistare un calciatore del Napoli, Fernando Llorente.

Proprio riguardo l’attaccante del Napoli, si è espresso Pippo Inzaghi: “Ha già detto tutto il direttore. Conosciamo bene le qualità di questo calciatore, ma in questo momento mi piace pensare ai miei attaccanti”.

L’allenatore dei campani, quindi, ha aperto alla possibilità del super colpo dal Napoli. Fernando Llorente, per il Benevento, rappresenta un vero e proprio colpo da 90. Non bisogno dimenticare che l’attuale attaccante del Napoli, un anno fa, era impegnato nella finale di Champions League.

Pippo Inzaghi ha infine sottolineato: “A Benevento ho a disposizione tutto ciò che un allenatore possa desiderare: un presidente unico, un direttore molto bravo e una squadra che mi segue. Per noi è stato tutto bello. In serie A arriveranno dei momenti difficili, ma con questo contesto li affronteremo al meglio e ne usciremo con il lavoro”.