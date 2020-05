Benevento, si studia il colpo da Serie A in attacco: piace Llorente del Napoli

Il Benevento ha dominato in lungo ed in largo il campionato di Serie B. Per tale motivo quindi i giallorossi si stanno preparando per la massima serie italiana, cercando di portare avanti una super sessione di calciomercato.

Il presidente Vigorito vuole regalare un super colpo ai propri tifosi, con ogni probabilità nel reparto offensivo della rosa. Molti sono i nomi che girano intorno all’ambiente campano, spesso anche di spessore.

Tra gli ultimi, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, si è parlato di Simone Zaza. L’attaccante del Torino, con 3 gol in 15 partite, non è certo reduce da una buona annata. Per tale motivo la piazza del Benevento potrebbe essere l’ideale per il suo rilancio.

Il nome più importante però, confermato dallo stesso direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia, risponde al profilo di Fernando Llorente. L’attaccante del Napoli sarebbe un vero e proprio pezzo da 90 per l’attacco della strega. Lo spagnolo, non trovando spazio nel progetto tecnico azzurro, potrebbe così accettare volentieri una nuova esperienza in Serie A.

Il ds Foggia ha parlato così della possibile trattativa, ai microfoni dell’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli: “stiamo seguendo Llorente. Sarebbe il massimo per noi. Ha disputato la finale di Champions League, per lui parla la sua carriera. E’ un calciatore che ci piace”