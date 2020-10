Benjamin Mascolo, ecco la trasformazione del cantante: la foto sui social

Benjamin Mascolo si è lasciato alle spalle la sua carriera nel duo Benji e Fede e adesso vive con l’attrice Bella Thorne. Il ragazzo, in queste ore, ha sconvolto il web con una foto pubblicata sui suoi profili social. Benji ha mostrato ai suoi follower il duro lavoro e i sacrifici fatti per cambiare il suo corpo, accompagnato da una didascalia. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO.

LA TRASFORMAZIONE DI BENJI – Da ragazzino in sovrappeso a super fisicato, ecco la trasformazione di Benjamin Mascolo. “Più grandi sono i tuoi sogni, più grandi saranno i sacrifici che devi compiere per raggiungerli. Mi sto preparando per un nuovo inizio: il capitolo più importante della mia vita. Manca poco” scrive su Instagram il ragazzo.

Queste parole accompagnano una foto durante l’adolescenza in cui il ragazzo è irriconoscibile. Il giovane artista oggi è un’altra persona che ha curato ogni minimo dettaglio del suo corpo. Oltre alla chioma, che ora è biondo platino, Mascolo si è allenato parecchio, cambiando totalmente il suo aspetto.

“Sono un animale e sono nato per essere libero, a costo di perdere tutto, a costo di lottare ogni giorno che mi rimane su questo enorme pezzo di roccia orbitante nell’universo” scrive Benji, il quale ha ammesso di essere rimasto lo stesso di sempre nonostante la trasformazione.

I commenti sono stati tantissimi, tutti positivi. I follower hanno accolto con gioia questa trasformazione ma anche la voglia di Benji di aprirsi con loro e svelare una parte di vita vissuta. “Sei sempre un figo” scrivono a Mascolo.