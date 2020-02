Benji e Fede: la separazione del duo, parla Benjamin Mascolo e dice la sua

Nei giorni scorsi si è tanto parlato della separazione del duo formato da Benji e Fede. Le reali motivazioni attualmente sono ancora ignote. Qualcuno aveva vociferato che si trattasse di una richiesta specifica di Benjamin Mascolo. Quest’ultimo infatti avrebbe, secondo alcune fonti, richiesto di trascorrere più giorni con la fidanzata Bella Thorne negli States. Lo stesso Mascolo, peró, è intervenuto nella vicenda e ha dichiarato di non ascoltare fonti ignote.

BENJAMIN MASCOLO DICE LA SUA SULLA SEPARAZIONE – “Se volete sapere cose interessanti, nuove e attendibili su di me e Fede, fidatevi solo di chi può dirle queste cose. Cioè me e Fede. Il 17 marzo esce il nostro nuovo libro, si chiama Naked… parleremo di amore, soldi, fama e tanti altri argomenti. E nell’ultimo capitolo spieghiamo anche il perché abbiamo deciso di prenderci questo stop dalla carriera Benji&Fede. Non credete, per favore, alle caz….te scritte sui giornali di gossip.”

LE PAROLE DI SPY MAGAZINE – “Benji è innamoratissimo dell’attrice Bella Thorne. ‘Lei sta in America e io vivo con il jet leg’. Ha dichiarato lui poco tempo fa. In questa relazione gli tocca anche mettere i ‘mi piace’ ai post dove la sua fidanzata abbraccia la dj Alex Martini sul letto. Sì, perché Bella Thorne non nasconde di essere poliamorosa. La star ha una relazione sia con un ragazzo, che con una ragazza. Peccato che l’innamorato Benji sia bloccato in Italia. Ma ora non è più così: lui non è più vincolato all’agenda di impegni del duo e può finalmente andare negli Stati Uniti”.