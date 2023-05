Bensebaini e Firmino nel mirino della Roma

Dopo aver ottenuto l’ingaggio di Houssem Aouar, il club della capitale vuole ingaggiare Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach e Roberto Firmino del Liverpool

Con l’acquisto di Houssem Aouar (dall’Olympique Lione) in dirittura d’arrivo, l’AS Roma continua a pianificare altri movimenti negli uffici del club. Un progetto che, almeno per ora, continua a essere guidato dal leggendario José Mourinho. E lo Special One vuole dare forma all’arrivo di altri giocatori per la sua squadra.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i giallorossi stanno cercando di stringere la presa su Ramy Bensebaini (28). Ala sinistra che gioca nel Borussia Mönchengladbach, lo svincolato è stato corteggiato da Atlético de Madrid e Juventus.

Roberto Firmino e Ramy Bensebaini sulla scena

La squadra della capitale italiana sta valutando anche l’opzione di ingaggiare Roberto Firmino (31) a costo zero per rinforzare la propria linea di attaccanti. L’attaccante lascerà il Liverpool alla fine di questa stagione, un’opportunità che il Barcellona ha già escluso a causa dell’elevato stipendio che vorrebbe percepire.

Questo fattore rende ancora più difficile l’approdo del brasiliano all’Olimpico. Se nulla va storto, i vincitori della Conference League si aggiudicheranno l’offerta per Aouar. Detto questo, vedremo se la Roma riuscirà a convincere Bensebaini e Firmino con la tentazione della Serie A. Difficile, però, la corsa. I due giocatori sono fortemente voluti da altre squadre, con anche Juventus e Inter pronte ae farsi avanti. La Roma, però, vorrebbe provare a trattenere José Mourinho e l’ingaggio dei due giocatori potrebbe garantire una squadra pronta a lottare per l’entrata in Champions League.