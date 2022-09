Bensebaini è il nuovo nome per la Juventus

Ramy Bensebaïni è il nuovo nome per la fascia sinistra difensiva della Juventus. Il terzino andrà in scadenza nel 2023

Ramy Bensebaïni, esterno sinistro classe 1995 del Borussia Monchengladbach, potrebbe essere il nuovo profilo per la fascia difensiva della Juventus. Il talento algerino è in scadenza di contratto con i tedeschi e potrebbe arrivare già da gennaio a Torino.

Attualmente è valutato 17 milioni di euro, dati Transfermarkt, ma la scadenza imminente potrebbe portare ad una totale svalutazione del suo cartellino. L’operazione potrebbe risolversi in favore della Juventus come quella per Denis Zakaria del gennaio scorso, arrivato per circa 8 milioni di euro a Torino.

Grimaldo prima scelta

Nonostante il possibile sondaggio per il terzino algerino, la priorità bianconera sembrerebbe comunque restare Alejandro Grimaldo. Il terzino spagnolo si è visto essere osservato speciale nella serata di Torino in Champions League, dove i bianconeri hanno perso clamorosamente per 2-1 con il suo Benfica.

Il terzino ex Barcellona andrà anche esso in scadenza di contratto, anche perché per ora il Benfica non sembra voler rinnovare il contratto a cifre maggiori. La Juventus potrebbe prelevarlo già nel mercato invernale, ad un prezzo simile a quello che potrebbe ottenere Bensebaini.

Attenzione, però, perché anche Manchester City, Arsenal, Newcastle e Inter sarebbero sul giocatore. I bianconeri avranno dunque una fortissima competizione per il terzino sinistro, con il Barcellona che potrebbe anche tornare su di lui clamorosamente. I catalani non possono competere per via della crisi economica che ha colpito il club, ma potrebbero convincere il giocatore a tornare a casa con altri stratagemmi.