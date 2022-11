Bensebaini, nuovo derby d’Italia per lui

Sul terzino del Monchengladbach ci sono sia Juventus che Inter. Bensebaini andrà in scadenza di contratto e i nerazzurri potrebbero agire già da gennaio

È il day after il derby d’Italia. La Juventus ha vinto per 2-0 con le reti di Rabiot e Fagioli, più una contestatissima rete annullata a Danilo, ma la battaglia non sembra essere finita qui. Infatti, Juventus e Inter starebbero continuando a combattere sul fronte del mercato.

Entrambe le squadre sono su Bensebaini del Borussia Monchengladbach, terzino che andrà in scadenza a fine stagione. I bianconeri e i nerazzurri vogliono provarci, ma l’ago della bilancia sembra indicare con fermezza verso Milano.

Il vantaggio

La Juventus non può prendere il giocatore a gennaio. Il motivo? È extracomunitario. I bianconeri dovranno liberare uno slot in tal senso se vogliono prenderlo, ma a gennaio appare improbabile possa accadere. I nerazzurri potrebbero pagare il calciatore già dal mese di gennaio, forti della possibilità che il club tedesco possa voler monetizzare.

La Juventus non demorde, però: in estate potrà prenderlo e proverà in tutti i modi a strappare l’accordo per la prossima stagione. Difficile, ma non impossibile. Intanto l’Inter continua a sondare il terreno, specialmente perché Robin Gosens potrebbe lasciare.

Il calciatore tedesco con passaporto olandese è cercatissimo e la Roma potrebbe fare una mossa già da gennaio. Bensebaini sarebbe il rimpiazzo giusto, con l’Inter che potrebbe fare un piccolo sforzo economico per prenderlo sin da subito. Da Milano filtra ottimismo, con il calciatore che non ha ancora espresso alcuna preferenza. Juventus e Inter lotteranno fino alla fine.