Bensebaini si avvicina al Borussia Dortmund, Inter e Juventus beffate

Bensebaini sembra avvicinarsi sempre più al Borussia Dortmund, con Juventus e Inter che finirebbero fuori dalla corsa per il giocatore

Secondo Sky Sport Germania Ramy Bensebaini sarebbe vicino al Borussia Dortmund. Il calciatore è in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, con Juventus e Inter che negli scorsi mesi hanno sondato il profilo.

Il futuro del giocatore potrebbe, però, essere ancora in Germania. L’algerino, infatti, avrebbe la preferenza di restare in Bundesliga e sembrerebbe gradire la corte dei gialloneri. Juventus e Inter potrebbero finire tagliate fuori dalla corsa al calciatore, che andrà in scadenza a fine stagione.

Anche Romano conferma

A confermare la trattativa è Fabrizio Romano, che ha detto su Twitter: “Il Borussia Dortmund sta lavorando attivamente per ingaggiare Ramy Bensebaini. La trattativa è concreta per giugno. Non c’è ancora una decisione definitiva sul giocatore, non è ancora fatto/firmato. Rapha Guerreiro potrebbe lasciare il Dortmund in estate“.

Intanto l’agente di Bensebaini ha confermato i contatti: “Posso confermare che ci sono colloqui con il Borussia Dortmund. Ma ci sono colloqui anche con altri club internazionali”. Poi continua: “Al momento non c’è nessun accordo con nessun club. Ramy non ha ancora preso una decisione definitiva. Lui è un giocatore interessante per molti club e si adatta ovunque”. Trattativa, dunque, che entra nel vivo. Il calciatore deve scegliere ed ha ancora sei mesi di tempo, a meno che non voglia trasferirsi già nel mese di gennaio. Il mercato invernale sarebbe il palcoscenico giusto per un trasferimento, che non avverrebbe però alla Juventus che non può tesserare extracomunitari, al momento.