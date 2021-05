Benzema e la clausola da un miliardo, CR7 lo voleva anche alla Juventus

La Juventus non sta passando un bel momento. La squadra di Andrea Pirlo si trova a lottare per la qualificazione in Champions League, con il rischio di perdere la Coppa dalle grandi orecchie.

Un altro problema sarebbe rappresentato da Cristiano Ronaldo, il quale sarebbe in rotta con la società bianconera.

Non è, comunque, la prima volta che il campione portoghese non sembra andare d’accordo con società e squadra. L’ultima volta accadde in estate.

L’attaccante, infatti, chiese alla società di costruire una rosa all’altezza, comprando Karim Benzema per rinforzare l’attacco. Alla fine il calciatore non arrivò e Agnelli decise di comprare Alvaro Morata.

Benzema, infatti, nonostante l’età ha ancora una clausola da un miliardo di euro, una cifra spropositata che il Real Madrid ha comunque inserito per evitare di vendere il suo campione al primo offerente.