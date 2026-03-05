Benzina più cara: aumenti in autostrada

Negli ultimi giorni il prezzo della benzina e del diesel è tornato a salire in Italia. A lanciare l’allarme è il Codacons, l’associazione che si occupa della tutela dei consumatori. Secondo i dati raccolti dall’organizzazione, gli aumenti più evidenti si registrano soprattutto nelle aree di servizio delle autostrade

Rincari pesanti per il carburante

Fare rifornimento in autostrada può costare molto più che nei distributori presenti nelle città o lungo le strade normali. In alcuni casi il prezzo del diesel, nella modalità “servito”, ha superato i 2,5 euro al litro. Questo significa che un pieno di carburante può diventare molto costoso per chi viaggia.

Anche la benzina ha raggiunto prezzi piuttosto alti. In alcune stazioni di servizio il costo ha superato i 2,3 euro al litro. Queste cifre sono molto più alte rispetto alla media nazionale, soprattutto se si confrontano con i prezzi dei distributori self-service fuori dalle autostrade.

Allarme per chi guida

Secondo il Codacons, questi aumenti sono legati soprattutto alla crescita del prezzo del petrolio a livello internazionale. Quando il costo del petrolio aumenta, spesso anche i prezzi alla pompa salgono rapidamente. L’associazione però sottolinea che quando il petrolio scende, i prezzi dei carburanti diminuiscono molto più lentamente.

La situazione preoccupa molti automobilisti, soprattutto perché nei prossimi mesi ci saranno periodi di vacanza e molti italiani si sposteranno in auto. Se i prezzi restano così alti, i viaggi potrebbero diventare più costosi per molte famiglie.