Milan-Napoli, Beppe Bergomi esalta i rossoneri: “Scontro diretto, ambiente coeso”

Moreno Zannone
Sky. Fonte: instagram
Milan–Napoli si avvicina e l’attesa cresce di giorno in giorno. La sfida di San Siro, in programma domenica, promette di essere uno dei primi veri spartiacque della stagione: da una parte i rossoneri, forti di un ambiente tornato compatto e di un attacco guidato da Leao, dall’altra gli azzurri, che arrivano all’appuntamento con un percorso fin qui impeccabile.

Giuseppe Bergomi, ai microfoni SKY, ha lanciato un avviso preciso al Napoli in vista della sfida di San Siro. Secondo l’ex difensore, gli azSczurri dovranno prestare grande attenzione alla forza del Milan, una squadra che non solo difende con ordine ma riesce anche a proporre un calcio di qualità.

“Mi concentrerei sul Napoli, che ne ha vinte quattro su quattro ma affronterà una squadra che difende bene e propone calcio. L’ambiente rossonero si è coeso, i tifosi sono con la squadra. Sarà il primo scontro diretto per capire dove possa arrivare anche il Milan”.

“Secondo in alto, ma resto intrigato da questa sfida. Pensa un anno fo o sei mesi fa: quando il Milan era senza Leao, si faticava. Ora il ragazzo è recuperato, ma nessuno gli mette fredda”.

