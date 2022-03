Berardi, il Napoli lo vuole ma spara alto

Il Napoli si unisce alla corsa per Domenico Berardi. L’esterno del Sassuolo ingolosisce le big, pronte a darsi battaglia la prossima estate per lui

Il Napoli vuole Domenico Berardi. Il calciatore della nazionale italiana e del Sassuolo sembra essere il prescelto per rimpolpare le fasce offensive partenopee. Gli azzurri hanno già effettuato dei sondaggi, chiedendo informazioni agli emiliani.

Sul calciatore ci sarebbe il Milan, pronto eventualmente a strappare il sì del giocatore che gradirebbe la destinazione. Da non dare per scontato, però, l’altro sì. Quello del Sassuolo, che avrebbe fissato il prezzo del cartellino abbastanza in alto.

Il Sassuolo ha pretese alte e la concorrenza è folta

Per il calciatore calabrese i neroverdi vorrebbero almeno 35 milioni. Vista la presenza del Milan, è probabile che i neroverdi sfrutteranno l’occasione per alzare il prezzo e creare un’asta al rialzo. Asta che sicuramente si scatenerà, visto l’interesse anche di due club inglesi. A riportarlo è Nicolò Schira, secondo cui Arsenal e Leicester City potrebbero fare una mossa per l’estate.

In stagione, Domenico Berardi sta vivendo una delle sue migliori annate. 26 partite disputate, con 10 gol e 12 assist. Un bottino di tutto rispetto, per un giocatore che sta trovando continuità e maturità. Uno dei perni della squadra di Dionisi, che ora potrebbe finalmente cercare l’approdo in una big. Il calciatore si è visto in passato in orbita Juventus, pista ora accantonata. È stimatissimo da Luciano Spalletti e Stefano Pioli. Di sicuro le due italiane ci proveranno, ma dall’Inghilterra c’è chi spinge per l’Arsenal. Bisogna fare attenzione.