Berardi potrebbe non andare al Napoli a causa della sua compagna

Domenico Berardi è nel mirino dei partenopei, ma il calciatore calabrese potrebbe non partire per la Campania

Complice la partenza quasi sicura di Matteo Politano, il Napoli avrà bisogno di un esterno. In tal senso, i partenopei avrebbero già sondato il calabrese in forza al Sassuolo ma sembrerebbero esserci dei problemi.

Domenico Berardi è più indirizzato verso un trasferimento a Milano, probabilmente sponda rossonera, specialmente perché la compagna sembrerebbe spingere per evitare un trasferimento al sud. Ne ha parlato Francesco Oppini a “Il processo”, programma in onda su 7Gold. L’opinionista ha svelato il retroscena e ora sembra possano esserci problemi per Berardi al Napoli.

Le parole di Oppini

Ecco quello che l’opinionista ha detto a 7gold: “Domenico Berardi non accetterebbe il Napoli a causa della compagna. Sia chiaro: non c’è alcuna preclusone nei confronti della città e nemmeno per la squadra“. Poi continua: “La compagna dell’attaccante ha una attività a Reggio Emilia e, per questo motivo, è più probabile che Domenico Berardi vada a Milano piuttosto che a Napoli”.

Questa sembra dunque una possibile grossa battuta d’arresto alla trattativa. Il giocatore calabrese sembra più intenzionato ad un trasferimento al nord, che gli garantirebbe di mantenere la vicinanza con la sua compagna. E’ possibile anche che il calciatore alla fine decida di sposare il progetto azzurro, ma la trattativa sembra essere molto difficile. Il giocatore è valutato circa 30-35 milioni di euro dal Sassuolo, cifra che il Milan spenderebbe ben volentieri per lui. Da non dare per scontata l’Inter, però, che è anche sul giocatore.