Berardi, tentativi da parte di Juventus e Fiorentina ma niente da fare

Ormai può dirsi naufragata qualsiasi trattativa per Domenico Berardi. Il calciatore del Sassuolo di origine calabrese non vestirà alcuna maglia differente questa estate

Dopo settimane di trattative, Domenico Berardi sembra ormai destinato a rimanere al Sassuolo. Negli ultimi giorni ci hanno riprovato Juventus e Fiorentina, ma senza risultati. I neroverdi sembrano intenzionati a non cedere, come confermato giorni fa da Carnevali che ha chiuso la porta ad ogni trattativa.

Le parole di Carnevali

Qui di seguito cosa ha detto: “C’era un principio di trattativa con la Juventus e una decina di giorni fa avevamo aperto alla cessione perché il giocatore aveva mostrato il suo gradimento. In realtà non è mai arrivata una proposta ufficiale. Avevamo fissato il prezzo a 30 milioni con la disponibilità di accordarci su cifre e formula che potessero soddisfare entrambi i club. Il Sassuolo aveva indicato una deadline precisa: il 17 agosto. Quel giorno scadeva la nostra possibilità di acquistare il sostituto e ho detto in modo chiaro sia a Giuntoli che ai procuratori di Berardi che non avremmo potuto superare quella data. Sono molto infastidito dal comportamento della Juve e qualora dovessero ricontattarci gli direi di no. Abbiamo accettato che Berardi avesse trovato un accordo con loro e da dieci giorni Domenico si allena a parte perché destinato alla cessione. Non ha giocato in Coppa Italia e non giocherà al debutto in Serie A contro l’Atalanta, ma adesso è giusto che il Sassuolo inizi a pensare ai propri interessi. È giusto che ognuno faccia ciò che vuole, però adesso il Sassuolo toglie Berardi dal mercato”.