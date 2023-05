Bereszynski e Ndombelè lontani da Napoli

Il Napoli campione d’Italia ha perso l’ultima gara in trasferta a Monza ed ha mandato in campo diversi calciatori che avevano un basso minutaggio, tra cui il Batrosz Bereszynski. Il polacco ha giocato davvero poco con la maglia azzurra grazie alle ottime prestazioni del capitano Giovanni Di Lorenzo. Proprio il terzino destro arrivato a Gennaio, ha una situazione in bilico per quanto riguarda il suo contratto. Difatti Bereszynski è attualmente in prestito ai piedi del Vesuvio dalla società della Sampdoria.

Un altro calciatore che è arrivato in prestito con diritto di riscatto è il centrocampista Tanguy Ndombelè. Il francese ha giocato una discreta stagione ma non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. Il suo riscatto è fissato da parte degli inglesi del Tottenham a 30 milioni di euro ma quasi sicuramente i partenopei non pagheranno questa cifra.

La stagione dell’ex Monaco è stata un pò al di sotto delle aspettative e pagare trenta milioni per una riserva non è affatto nei piani della società azzurra. Il centrocampo del Napoli ha avuto come titolari quasi sempre gli stessi tre ovvero Anguissa, Lobotka e Zielinski. I primi due sono stati insostituibili per Spalletti mentre il polacco è stato alternato con Elmas ed a volte proprio con Ndombelè.

Non solo però il francese non sarà riscattato ma sicuramente anche Bereszynski avrà lo stesso trattamento. Il polacco ritornerà a Genova ed al suo posto rientrerà dal club blucerchiato Alessandro Zanoli, giovane talento italiano classe 2000. Per entrambi i calciatori c’era stato uno cambio di prestiti a gennaio ma in estate ritorneranno nei loro rispettivi club di appartenenza.

Dunque il Napoli ritornerà sul mercato in estate per comprare un centrocampista fisico che sostituirà il francese Ndombelè. Sulla fascia destra invece potrebbe essere confermato Zanoli ad essere il sostituto di Di Lorenzo. Il classe 2000 ha fatto vedere davvero ottime cose con la maglia della Sampdoria e da lui ci si aspetta molto.