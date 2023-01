Bereszynski saluta i compagni, pronto per Napoli

Bereszynski è pronto per abbracciare la sua nuova squadra, il Napoli. Il calciatore avrebbe già salutato i compagni

Ormai può quasi dirsi ufficiale, Bartosz Bereszynski sarà un giocatore del Napoli. Il polacco rientrerà nella trattativa che porterà Zanoli in blucerchiato e Nikita Contini nuovamente in forza ai partenopei.

Un doppio trasferimento che potrebbe risolvere vari problemi per gli azzurri, che hanno bisogno di rinforzi per continuare la stagione nel migliore dei modi. Al momento, però, non si sa cosa ne sarà di Sirigu. Il portiere potrebbe tornare nuovamente al Torino, anche se resta da capire quanto il Napoli voglia privarsene.

Cosa dice TMW

Ecco cosa ha detto tuttomercatoweb sulla situazione legata al doppio scambio:

“Bartosz Bereszynski è appena arrivato al centro sportivo della Sampdoria per salutare quelli che a breve saranno i suoi ex compagni di squadra. Il laterale polacco che passa al Napoli in prestito con diritto di riscatto nelle prossime ore volerà a Roma per sottoporsi a visite mediche e firmare coi partenopei. Nel pomeriggio, atteso l’arrivo a Bogliasco di Alessandro Zanoli: per lui prestito alla Samp dopo il rinnovo col Napoli.