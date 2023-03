Bereszynski si infortuna con la Polonia

Il terzino polacco del Napoli si è infortunato con la nazionale polacca, che ha diramato un comunicato per evidenziare lo stop

Preoccupano le condizioni di Bartosz Bereszynski. Il terzino polacco di proprietà della Sampdoria, ma in prestito al Napoli, si è fermato durante un allenamento proprio con la nazionale. Il calciatore si è sottoposto subito ad alcune terapie, come evidenziato anche dal comunicato della nazionale.

Si legge: “A causa di un infortunio, Bartosz Bereszynski non giocherà le prossime due partite della nazionale contro Repubblica Ceca e Albania. Il giocatore dell’SSC Napoli ha riportato una distorsione al legamento del ginocchio durante l’allenamento. La ferita non è grave, ma ci vorranno circa due settimane per guarire. D’accordo con il club, è stato concordato che Bereszynski sarebbe rimasto al ritiro e la sua riabilitazione sarebbe stata effettuata dallo staff medico della nazionale”.

Retroscena di Pastorello

Intanto, Federico Pastorello, agente del giocatore, in una recente intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sul suo assistito. Ecco cosa ha detto: “Colley era legatissimo alla Sampdoria ma aveva uno degli stipendi più pesanti del club, come per Bereszinskyi. Abbiamo avuto una trattativa importante con un club turco, poi c’era anche la Roma, poi è venuta fuori una cosa che non siamo riusciti a fare ma successivamente col mercato postposto abbiamo chiuso. Ora quattro gare e quattro vittorie, sono contento e contenti di lui”.

Importanti dichiarazioni, quindi, con il Napoli che ora si gode il calciatore polacco nonostante l’infortunio. A fine stagione si vedrà se rimarrà sotto le pendici del Vesuvio, ma per ora l’obiettivo è uno solo: lo scudetto.