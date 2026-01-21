Bergamo, padre dona due organi alla figlia: il primo doppio trapianto in vita in Italia

Il primo doppio trapianto in vita in Italia è stato eseguito a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Un uomo ha voluto donare, in vita, due organi alla figlia di soli 7 anni, affetta da una rara malattia.

PRIMO DOPPIO TRAPIANTO IN VITA IN ITALIA – Un cittadino serbo di 37 anni ha donato alla figlia un rene e una porzione di fegato. Si tratta del primo trapianto combinato da vivente in Italia. I due stanno bene e sono stati dimessi dall’ospedale Papa Giovanni XXIII.

La bambina soffriva da tempo di una malattia rara che l’aveva costretta alla dialisi fin dall’età di quattro anni. La piccola sta bene, ma dovrà rimanere a Bergamo per sottoporsi a controllo mensili.

Come riporta Ansa, il padre ha così dichiarato:

“È una gioia oggi vedere che nostra figlia ha riacquistato l’appetito e la voglia di giocare. Prima si stancava molto facilmente e interrompeva il gioco per sdraiarsi a riposare. Ora sta diventando come tutti gli altri bambini: vivace, gioiosa, piena di energia, finalmente senza cateteri che erano necessari per la dialisi. Ora potrà iniziare la scuola, spensierata come i suoi coetanei”.