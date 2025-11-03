Bergamo, tenta il furto ma rimane incastrato nella finestra

A Bergamo un giovane ladro ha tentato di rubare all’interno di una palestra, ma il delitto non è riuscito: il malvivente è rimasto incastrato in una finestra, da cui poi è stato tirato fuori dai vigili del fuoco

Tenta di rubare, ma si incastra

Fa rima e la situazione è al limite del tragicomico: un giovane ladro tenta di rubare in una palestra, finendo per incastrarsi in una finestra. È la storia di un tentato furto nel bergamasco, dove un giovane ragazzo la sera del 30 ottobre 2025 ha cercato di rubare all’interno degli spogliatoi della palestra di Cenate Sotto.

Il tutto è avvenuto durante una partita di pallavolo tra la squadra delle New Argon Volley e quella del Caseificio Paleni di Casazzo. Il ragazzo è entrato all’interno degli spogliatoi ed ha iniziato a rovistare all’interno degli zaini e dei borsoni, arraffando alcune monete e qualche banconota.

L’arrivo dei carabinieri

Successivamente, il ragazzo ha tentato di scappare dalla finestra rimanendo incastrato tra le sbarre. Scoperto sul fatto e rimasto incastrato, si è ritrovato a venir salvato dai vigili del fuoco, quando sul luogo sono accorsi anche i carabinieri per gli accertamenti. Il colpo, però, sembrerebbe esser comunque avvenuto, perché dai borsoni mancherebbero decine di euro. Si suppone, dunque, che il giovane abbia allungato i restanti soldi ad alcuni suoi complici.