Fabio Bergomi: “Conte via da Napoli al 100%”. Infortunio Neres, e se la sorpresa fosse il neo-acquisto Hasa?

Il fallimento del mercato di gennaio, in casa Napoli, potrebbe avere importanti ripercussioni sul futuro di Antonio Conte sulla panchina partenopea? È quello di cui si è discussio su Twitch nella puntata di Controcalcio, alle ore 16. Sono invernuti, tra i vari, Marco Giordano, Marcello Chirico e Fabio Bergomi.

Quest’ultimo, in particolare, ha azzardato un addio del mister partenopeo al termine della stagione: “Antonio Conte se ne va al 100% a giugno”, ha dichiarato. Mentre Giordano non era d’accordo con Bergomi, Chirico era dalla parte dalla sua parte: “Mi duole dirlo ma Bergomi ha ragione. Soprattutto se non dovesse vincere lo Scudetto”.

MERCATO DELUDENTE A GENNAIO, IL NAPOLI NON HA UN VERO SOSTITUTO DI DAVID NERES. JOLANDA DE RIENZO AZZARDA: “C’E’ PERFINO IL NUOVO ARRIVATO, HASA”.

Queste le dichiarazioni della giornalista: “[…] Però le risorse ci sono: Raspadori, Ngonge. C’è perfino il nuovo arrivato Hasa. Tocca a Conte trovare la soluzione più giusta e non escludo un cambio modulo, come il 4-4-2 come visto nel finale della gara contro l’Udinese“.

Sarà difficile vedere Hasa in campo, anche perché Raspadori e Ngonge sono da mesi sotto la direzione di Antonio Conte. L’ex Juventus non sembra essere tra i preferiti del mister ed è bene sottolineare che anche a Lecce non ha avuto modo di mettersi in mostra. Probabilmente, Aurelio De Laurentiis, sicuramente si starà chiedendo il motivo del suo acquisto. Perché acquistare calciatore che poi non vengono utilizzati?