Bernardeschi, che periodo! Ora per lui potrebbe arrivare il rinnovo

Federico Bernardeschi si sta rendendo protagonista con la maglia della Juventus e potrebbe esser premiato con un rinnovo di contratto

È la Juventus dei Federico, quest’anno. Nonostante sia fermo per infortunio, Federico Chiesa ha inciso notevolmente in positivo sulle prestazioni della squadra Bianconera. In sua mancanza, però, un altro Federico sta facendo bene: Bernardeschi. Il calciatore ex Fiorentina, proprio come Chiesa, sembra esser rigenerato dall’Europeo vinto con l’Italia e sta facendo le fortune di Max Allegri. In metà stagione ha già raggiunto quota sei assist, un bottino che potrà non far altro che crescere.

Contro il Cagliari ha addirittura segnato un gol, anche abbastanza bello, a culminare un inizio di stagione totalmente buono per il numero 20 bianconero. Tanto buono da far sì che il Barcellona ci mettesse gli occhi su, ma la Juventus vorrebbe blindarlo.

La Juventus nel suo futuro?

Bernardeschi sta confermando un attaccamento alla maglia e una voglia di rivalsa abbastanza forti, tanto da far parlare primariamente il campo. Dove di certo non sta sfigurando. La Juventus ora potrebbe dunque rinnovarlo, ma ad alcune condizioni.

Si dice che il dialogo con Pastorello sia ben già delineato, con la Juventus che vorrebbe primariamente verificare quanto sia forte la voglia di bianconero del calciatore Carrarese. Difatti, la Juventus potrebbe provare a rinnovare il contratto a fine Gennaio o inizio Febbraio, proprio per vedere se il giocatore nella finestra invernale vorrà provare ad accordarsi con qualcuno già per l’Estate.

Tempo fa si parlava di un possibile rinnovo al ribasso per il suo stipendio, che ad oggi sembra essere una via percorribile. Di certo conterà la volontà del giocatore, che se continua così si meriterà di sicuro il rinnovo di contratto e la permanenza sotto la Mole.