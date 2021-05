Bernardeschi e la frecciata a Pirlo: “In Nazionale mi fanno rischiare la giocata. Felice del ritorno di Allegri”

La Nazionale italiana in amichevole batte San Marino per 7-0 e tra i protagonisti c’è Federico Bernardeschi, autore della rete che ha sbloccato il match al 31esimo del primo tempo.

Il giocatore con la maglia della Juventus ha vissuto una stagione complicata, ma ogni qual volta ha giocato in Nazionale ha sempre fatto bene. Il ct Mancini gli ha dato fiducia e il centrocampista l’ha ripagata.

Al termine della sfida con San Marino, Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Rai Sport, non nascondendo la felicità per il ritorno di Allegri e lanciando una frecciatina ad Andrea Pirlo. Le parole:

“Ringrazio Mancini, mi ha sempre dato fiducia. Qui mi diverto, se mi diverto vengono fuori le qualità, per me è fondamentale. Qui rischio la giocata e alla Juve no? Qui mi fanno rischiare la giocata, semplice. La qualità è altissima, per il mister non sarà facile, siamo stati tutti bravissimi a metterlo in difficoltà. Da due anni siamo bravi, è un grandissimo gruppo, sano e vivo”.

Allegri? “Sono felice. Spero di godermi ancora il mister, lo voglio davvero, il suo ritorno mi rende felice. E’ sempre stato un grande”.