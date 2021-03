Bernardeschi, ennesima occasione sprecata: per la Juve può partire

Il futuro di Federico Bernardeschi sarà probabilmente lontano da Torino. L’esterno bianconero sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative e la Juve a giugno è pronta a metterlo sul mercato.

Nonostante la fiducia di Pirlo, che l’ha mandato in campo in 35 gare stagionali, l’esterno ex Fiorentina non ha convinto, finendo nel mirino della critica e dei tifosi.

Nella sfida di ieri persa in casa con il Benevento Bernardeschi è stato impiegato come terzino sinistro. L’obiettivo era quello di adattare il giocatore in una nuova posizione e sperare che il rendimento fosse nettamente migliore, ma non è stato così.

La Juve ora si interroga sul futuro del giocatore, in scadenza di contratto nel 2022, e spera che l’Europeo agli ordini di Roberto Mancini possa rilanciarlo in modo da racimolare qualche milione in più per il prezzo del cartellino.

A meno di colpi di scena, dunque, il futuro di Bernardeschi sarà in un altro club. La Juve attende proposte dalle pretendenti.