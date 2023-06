Bernardeschi in Campania? Il Napoli ha defilato la proposta

L’idea di portare Federico Bernardeschi a Napoli risale allo scorso anno quando l’ala decise di lasciare la Juventus ma la cosa all’epoca non andò in porto, da qui all’approdo al Toronto FC in squadra con Lorenzo Insigne.

Il presidente De Laurentiis lo scorso anno aveva dichiarato: “Ne ho parlato con il suo procuratore Federico Pastorello. Vedremo se ci saranno le condizioni per portarlo nel capoluogo campano”. In realtà non se ne è fatto nulla per via dell’ingaggio fissato a 4 milioni di euro e ritenuto troppo oneroso dal patron azzurro.

Bernardeschi, però, potrebbe arrivare in Campania proprio nella prossima stagione. A parlarne è Luigi Iacomino ai microfoni di 1 Station Radio: “C’è stata una proposta, declinata, anche al Napoli. Bernardeschi potrebbe approdare comunque in Campania, a Salerno, anche se in questo caso bisognerebbe attendere la decisione del presidente Iervolino su Sousa, il cui comportamento relativo alla trattativa con il Napoli non è stato gradito dal patron”.