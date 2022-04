Bernardeschi, niente rinnovo. Lascerà a zero

Federico Bernardeschi lascerà Torino a fine stagione. Il contratto dell’esterno non rinnoverà il proprio contratto in scadenza

Federico Bernardeschi sembra non rinnoverà con la Juventus. A riportarlo è la Repubblica, secondo cui il club e l’esterno si lasceranno a fine stagione.

Il calciatore non ha ricevuto alcuna offerta dai bianconeri, che sembrano non aver intenzione di intavolare discorsi per il rinnovo. Il classe ’94 sarebbe disposto a rinnovare a cifre minori rispetto a quelle che ha richiesto il suo entourage, ma i bianconeri non aprono.

L’ex Fiorentina è sul mercato

Bernardeschi sembra intrigare varie squadre. Il Napoli è forte sul calciatore, così come anche l’Inter. I partenopei però sembrano avere una corsia preferenziale in Italia, nonostante all’estero sembra esserci il forte interesse del Barcellona.

I catalani a Gennaio avrebbero sondato sia per lui che per Dybala, ma l’italiano potrebbe non arrivare al Camp Nou. Il rinnovo di Ousmane Dembelé sembra vicino e l’ex Fiorentina potrebbe accasarsi in Italia.

Con i vari addii in casa Napoli serviranno altri acquisti, oltre a quelli già fatti, e Bernardeschi sembra essere uno tra i puntati. Aurelio De Laurentiis voleva il giocatore carrarese già da due stagioni fa, quando era quasi al margine del progetto bianconero. Ora con la scadenza vicina e la scarsa voglia di rinnovo bianconero, sembra esserci la possibilità di trasferimento in Campania. L’addio di Insigne e Mertens, più il rinnovo della squadra potrebbero dare più spazio all’attuale giocatore bianconero. Di sicuro dovrà trovarsi una squadra e un trasferimento in azzurro potrebbe essere assai gradito.