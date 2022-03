Bernardeschi potrebbe non rinnovare, Napoli alla finestra

Federico Bernardeschi potrebbe non rinnovare con la Juventus. Distanza tra le due parti e Napoli interessato al giocatore

Federico Bernardescchi potrebbe essere il prossimo ad andare via dalla Juventus. L’ex Fiorentina sembra non trovare l’accordo con i bianconeri per il rinnovo. Ballano 1.5 milioni di euro tra domanda e offerta, con il calciatore che vorrebbe ben più di quanto la Juventus è disposta a dare. Sembrerebbero esserci anche problemi sulla durata del contratto, con il calciatore che vorrebbe un quadriennale.

La trattativa – nonostante i buoni rapporti della Juventus con l’agente Pastorello – potrebbe arenarsi. Anzi, alcune fonti riportano come i piemontesi potrebbero anche non offrire nulla e lasciar partire il giocatore a zero. Come accaduto per Paulo Dybala, insomma. Potrebbe dunque esser la volta buona che Bernardeschi vada via, con il Napoli che fiuta il colpo.

Il possibile post Insigne

Se Lorenzo Insigne sembra esser pronto – tutto fatto con il Toronto – per andarsene, per Bernardeschi ancora tutto da capire. Il giocatore intriga parecchio il Napoli, che lo vorrebbero proprio per sostituire il partente numero 24. Una trattativa che si prospetta in discesa, specialmente se la Juventus non dovesse maturare offerte.

A Napoli Berna potrebbe essere una delle punte di diamante lì davanti, trovando spazio e provando a rilanciarsi definitivamente. Aurelio De Laurentiis avrebbe già provato negli scorsi anni ad accaparrarsi il talento italiano, ma senza successo. Ora i tempi sembrano essere propizi e i bianconeri potrebbero lasciarlo partire senza svenarsi troppo. Da capire se sarà fumata nera, in caso il Napoli è pronto all’assalto.